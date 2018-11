Ancora Bora: le previsioni per sabato 17 novembre 2018

sabato 17 novembre- Cielo in prevalenza sereno con Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa con qualche raffica forte specie dal pomeriggio. Sul Tarvisiano al mattino sarà probabile la permanenza di nubi basse e forse anche un po' di nevischio, poi schiarite. Zero termico a 1200 m circa.

domenica 18 novembre- Cielo in prevalenza sereno su tutta la regione salvo nubi basse di primo mattino in montagna, specie sul Tarvisiano, in dissolvimento durante il giorno. Possibili maggiori annuvolamenti verso sera. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. Gelate notturne sui monti, anche a fondovalle, possibili localmente anche in pianura.

lunedì 19 novembre- Cielo nuvoloso o coperto, Bora moderata sulla costa