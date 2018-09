Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 17 settembre 2018

lunedì 17 settembre- Cielo da poco nuvoloso per nubi ad alta quota a sereno. Sui monti dal pomeriggio possibili annuvolamenti e forse qualche isolato rovescio verso il Cadore.

martedì 18 settembre- Cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso per annuvolamenti pomeridiani sui monti, dove non si esclude qualche isolato rovescio o temporale specie verso il Cadore.

mercoledì 19 settembre- Cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile sui monti e, temporaneamente, sulla fascia orientale, dove saranno possibili locali rovesci o temporali pomeridiani.