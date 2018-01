Cielo sereno o poco nuvoloso, venti moderati sulla costa

giovedì 18 gennaio- Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con gelate sui monti ed in pianura; in giornata probabili temporanei annuvolamenti sulla fascia alpina. Verso sera probabile aumento della nuvolosità specie sulla fascia orientale. Soffieranno venti moderati da sud-ovest sulla costa, sostenuti specie verso sera in quota.

venerdì 20 gennaio- Cielo in genere variabile a ovest, nuvoloso ad est dove sarà possibile qualche precipitazione. Eventuali deboli nevicate saranno possibili oltre i 500-700 m. Sulla costa verso sera soffierà Bora moderata.

sabato 21 gennaio- Previsione incerta: più probabilmente avremo nuvolosità variabile con la possibilità di qualche debole precipitazione locale.