Meteo Trieste: le previsioni per mercoledì 18 luglio 2018

mercoledì 18 luglio- Cielo in genere sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti per locale formazione di nubi pomeridiane. Caldo in pianura, brezza sulla costa

giovedì 19 luglio- Cielo in prevalenza sereno con la formazione di locale nuvolosità pomeridiana in montagna. Caldo in pianura. Venti di brezza sulla costa

venerdì 20 luglio- Cielo in prevalenza sereno con la formazione di locale nuvolosità pomeridiana in montagna. Sulle Dolomiti non è escluso qualche temporale pomeridiano. Caldo afoso in pianura. Venti di brezza sulla costa.