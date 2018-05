Meteo Trieste: le previsioni per venerdì 18 maggio 2018

venerdì 18 maggio - Nuvolosità variabile con tempo migliore al mattino. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con probabili rovesci o temporali prima in montagna, poi localmente anche in pianura. Brezza sulla costa.

sabato 19 maggio - Su pianura e costa cielo poco nuvoloso con temperature in aumento. Sui monti variabile con tempo migliore al mattino. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con la possibilità di qualche rovescio o temporale prima in montagna, poi localmente anche in pianura. Sulla costa Borino di notte, brezza di giorno

domenica 20 maggio - Su pianura e costa cielo poco nuvoloso;sui monti sereno al mattino, variabile nel pomeriggio quando sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco. Sulla costa al mattino e di sera soffierà Bora moderata, di giorno brezza