Ancora Bora: le previsioni per domenica 18 novembre 2018

domenica 18 novembre - Cielo in prevalenza sereno su tutta la regione salvo nubi basse di primo mattino in montagna, specie sul Tarvisiano, in dissolvimento durante il giorno. Aumento della nuvolosità dalla sera. Soffierà Bora moderata in pianura, forte sulla costa al mattino, in calo durante il giorno. Gelate notturne sui monti, anche a fondovalle, possibili localmente anche in pianura.

lunedì 19 novembre - Cielo da nuvoloso a coperto; sul Tarvisiano e verso il Comelico possibile nevischio o deboli nevicate. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa specie verso sera.

martedì 20 novembre - Cielo coperto con probabili precipitazioni diffuse, nevose sui monti inizialmente fino a fondovalle. Soffierà Bora sostenuta in pianura, forte o molto forte sulla costa. Possibile attenuazione dei fenomeni verso sera.