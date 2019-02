Meteo Trieste: le previsioni per martedì 19 febbraio 2019

martedì 19 febbraio - Dalla costa alle Prealpi cielo variabile o nuvoloso per nubi basse con foschie e nebbie che potrebbero persistere, in parte, anche durante il giorno. Saranno tuttavia possibili maggiori schiarite su alta pianura e zone orientali. Sulle zone interne delle Prealpi e sulla fascia alpina cielo sereno. Nelle valli inversione termica notturna e temperature miti di giorno

mercoledì 20 febbraio - Dalla costa alle Prealpi cielo variabile o nuvoloso per nubi basse con foschie e nebbie che potrebbero persistere, in parte, anche durante il giorno. Sulle zone interne delle Prealpi e sulla fascia alpina cielo poco nuvoloso per velature. Nelle valli inversione termica notturna e temperature miti di giorno.

giovedì 21 febbraio - Cielo in prevalenza poco nuvoloso per il passaggio di velature in quota specie sulla fascia orientale. Di notte e di primo mattino probabili foschie o nebbie su bassa pianura e costa.