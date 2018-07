Meteo Trieste: le previsioni per giovedì 19 luglio 2018

giovedì 18 luglio- Cielo in prevalenza sereno con la formazione di locale nuvolosità pomeridiana in montagna. Caldo afoso in pianura di pomeriggio, sulla costa di sera. Venti di brezza sulla costa

venerdì 19 luglio- Cielo inizialmente sereno. Dal pomeriggio possibili locali temporali sui monti, più probabili verso il Cadore, che potranno poi portare ad un aumento della nuvolosità anche su pianura e costa. Caldo afoso in pianura e nei fondovalle di giorno, sulla costa di sera. Venti a regime di brezza.

sabato 20 luglio - Cielo da variabile a nuvoloso con probabili temporali specie sulle Prealpi. Possibile qualche temporale forte. Temperature massime in diminuzione.