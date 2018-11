Bora con raffiche sui 120 km orari: le previsioni per martedì 20 novembre 2018

martedì 20 novembre- Di notte e al mattino cielo coperto con precipitazioni diffuse, in genere moderate, localmente più abbondanti verso est. Nevicate inizialmente oltre i 300 m, in successivo rialzo sul Carso e sulle Prealpi. Soffierà Bora sostenuta in pianura, forte o molto forte sulla costa con raffiche sui 120 km orari. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni e del vento.

mercoledì 21 novembre - Cielo da poco nuvoloso a variabile. Gelate notturne sui monti anche a fondovalle, con ghiaccio al suolo sulle zone innevate. Sulla costa soffierà Bora moderata.

giovedì 22 novembre- Cielo sereno o poco nuvoloso con Bora moderata sulla costa. Possibili nubi basse al mattino sul Tarvisiano. Freddo di notte e al mattino nei fondovalle con inversione termica.