Meteo Trieste: le previsioni per giovedì 2 agosto 2018

giovedì 2 agosto- Cielo in genere poco nuvoloso e sempre molto caldo, al pomeriggio ed in serata possibili temporali sparsi. Qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte. Venti a regime di brezza, lieve Borino a Trieste, sul Carso e sulle zone orientali, specie in serata.

venerdì 3 agosto- Cielo sereno o poco nuvoloso con possibili locali temporali al pomeriggio-sera, più probabili sulle zone interne. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà lieve Borino che dovrebbe permanere per tutto il giorno a Trieste, probabilmente invece sarà sostituito dalle brezze a ovest. Farà sempre caldo ma l'atmosfera dovrebbe essere un po' più secca.

sabato 4 agosto- Cielo sereno, poco nuvoloso sui monti al pomeriggio. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà lieve Borino specie al mattino e alla sera, probabile rotazione in brezza, specie verso ovest durante il giorno. Resterà sempre caldo ma l'atmosfera probabilmente sarà più secca rispetto ai giorni precedenti.