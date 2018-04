Al mattino cielo sereno, in giornata cielo da poco nuvoloso a variabile

lunedì 2 aprile - Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso e farà piuttosto fresco, con possibili foschie o banchi di nebbia in pianura; in giornata cielo da poco nuvoloso a variabile. Sulla costa vento debole o moderato da sud-ovest. Zero termico a 1600 m circa

martedì 3 aprile - Su pianura e costa cielo da variabile a nuvoloso, con vento debole o moderato da sud o sud-ovest. Sulla zona montana in prevalenza nuvoloso con possibili piogge sparse, più probabili in serata, neve oltre i 1500-1700 m circa. In tarda serata possibili piogge sparse su tutte le zone.

mercoledì 4 aprile - Cielo in prevalenza coperto con piogge deboli sulla costa, da moderate ad abbondanti sulle zone più interne della pianura e sulla zona montana. Neve a 1600-1800 m circa. Sulla costa soffierà Scirocco moderato