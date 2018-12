Tempo stabile: le previsioni per domenica 2 dicembre 2018

domenica 2 dicembre- Sui monti cielo da sereno a poco nuvoloso al mattino, variabile o nuvoloso dal pomeriggio. Su pianura e costa cielo in genere nuvoloso o coperto per nubi basse che a tratti potrebbero dare qualche pioviggine sulla costa. Venti deboli.

lunedì 3 dicembre - Nella notte possibile qualche debole pioggia sparsa, più probabile sulla costa. Poi sui monti cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura poco nuvoloso a ovest, variabile o nuvoloso ad est, sulla costa coperto per nubi basse al mattino, variabile nel pomeriggio. In serata probabili nebbie su pianura e costa.

martedì 4 dicembre - Cielo in prevalenza sereno ma con probabili nebbie diffuse su pianura e costa in diradamento nelle ore centrali.