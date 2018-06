Meteo Trieste: le previsioni per sabato 2 giugno 2018

sabato 2 giugno - Al mattino prevalenza di bel tempo, dal pomeriggio sui monti probabili rovesci e locali temporali, possibili localmente anche in pianura. Sulla costa venti di brezza e tempo, in genere, più stabile

domenica 3 giugno - Al mattino prevalenza di bel tempo, dal pomeriggio probabili locali rovesci e isolati temporali sui monti, ma non si possono escludere anche in pianura. Sulla costa venti di brezza e tempo, in genere, più stabile.

lunedì 4 giugno - Cielo in genere variabile, sui monti avremo nubi più persistenti e saranno più probabili locali rovesci e qualche temporale, specie nel pomeriggio; possibili comunque, anche in pianura. Possibile qualche temporale forte