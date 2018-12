Pioggia al mattino: le previsioni per giovedì 20 dicembre 2018

giovedì 20 dicembre - Di notte e al mattino cielo coperto con deboli piogge su pianura e costa e deboli nevicate sui monti oltre i 300-400 m circa, con possibilità di ghiaccio al suolo. Nel pomeriggio le precipitazioni cesseranno a partire da ovest e sarà possibile anche qualche schiarita sui monti e a ovest, piogge residue a sud-est. Dalla sera possibili nebbie in pianura.

venerdì 21 dicembre - Su pianura e costa tempo umido con cielo da nuvoloso a ovest, a coperto a est, con foschie e possibili nebbie in pianura; in giornata vento da sud-ovest debole o moderato sulla costa. Sui monti cielo in prevalenza nuvoloso, probabilmente anche coperto sulle Prealpi Giulie, mentre sulle altre zone potrebbe esserci qualche temporanea schiarita.

sabato 22 dicembre - Cielo da poco nuvoloso sulle Alpi e a ovest a nuvoloso verso sud-est; foschie dalla costa alle Prealpi, ma anche possibili nebbie, specie di notte. Vento sostenuto e relativamente mite da ovest in quota, zero termico a 2500 m.