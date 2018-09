Meteo Trieste: le previsioni per giovedì 20 settembre 2018

giovedì 20 settembre - Su tutte le zone cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino sulla costa e sulla fascia orientale soffierà Borino, in giornata venti a regime di brezza.

venerdì 21 settembre - Al mattino cielo in prevalenza sereno su tutte le zone, in giornata poco nuvoloso sulla zona montana, con possibili foschie in serata, specie sulla pianura. Venti deboli a regime di brezza.

sabato 22 settembre - Al mattino variabile, poi in giornata sarà probabile un aumento della nuvolosità, con la possibilità di piogge sparse e temporali specie nel pomeriggio-sera. Sulla costa venti deboli o moderati da sud, serata Bora sostenuta.