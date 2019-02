Cielo variabile: le previsioni per giovedì 21 febbraio 2019

giovedì 21 febbraio - Cielo in genere poco nuvoloso o localmente variabile; possibili nebbie di notte e al mattino su pianura e costa

venerdì 22 febbraio - Cielo in genere poco nuvoloso con possibili nebbie di notte e al mattino su pianura e costa. Sui monti, in quota, vento sostenuto da nord con possibili raffiche anche nelle valli; nel pomeriggio temperature miti in pianura.

sabato 23 febbraio - Cielo in genere sereno o poco nuvoloso con Bora sostenuta sulla costa e temperature in diminuzione. Vento da nord-est sostenuto anche sui monti con zero termico in deciso calo.