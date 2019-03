Tempo stabile: le previsioni per giovedì 21 marzo 2019

giovedì 21 marzo - Cielo in prevalenza sereno con qualche temporaneo annuvolamento sul Tarvisiano. Di mattina soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta o anche forte sulla costa, in calo di pomeriggio. Possibili locali gelate notturne in pianura, mentre le temperature massime saranno in aumento e lo zero termico salirà in giornata da 1500 a 3000 metri.

venerdì 22 marzo - Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature ad alta quota. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata specie di notte e di mattina. In pianura non si escludono locali gelate notturne ma anche temperature massime prossime ai 20 gradi.

sabato 23 marzo - Proseguirà il tempo stabile con cielo, Borino al mattino sulla costa, poi brezze dal mare, e marcata escursione termica in pianura e nelle valli.