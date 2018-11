Bora moderata: le previsioni per mercoledì 21 novembre 2018

mercoledì 21 novembre - Su pianura e costa cielo variabile, con Bora moderata a Trieste; sui monti poco nuvoloso e di notte saranno possibili formazioni di ghiaccio fino a fondovalle, specie sulle zone innevate.

giovedì 22 novembre - Su tutta la regione cielo in genere variabile, sulla costa soffierà Bora moderata; maggiore nuvolosità probabilmente sulle Giulie. Sui monti zero termico oltre i 1500 m circa e sarà possibile ancora ghiaccio al suolo di notte, anche nelle valli. Possibile qualche nebbia notturna in pianura.

venerdì 23 novembre - Cielo in prevalenza poco nuvoloso. Inversione termica nelle valli. Bora moderata sulla costa.