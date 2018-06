Meteo Trieste: le previsioni per venerdì 22 giugno 2018

venerdì 22 giugno - Nella notte e di mattina piogge e temporali, localmente anche forti, più probabili su pianura e costa dove soffierà vento in genere da nord-est da sostenuto a localmente forte. In mattinata rapido miglioramento sui monti e poi, dal primo pomeriggio, anche su pianura e costa. Sui monti nel pomeriggio possibili nuovamente locali rovesci residui. Farà decisamente più fresco

sabato 23 giugno - Al mattino sereno e fresco con Bora sostenuta. In giornata cielo da variabile sui monti a poco nuvoloso in pianura e costa con venti di brezza. Sui monti non è esclusa qualche breve e locale pioggia pomeridiana al confine con il Cadore

domenica 24 giugno - Nuvolosità variabile. Sui monti non è esclusa del tutto qualche isolata e breve pioggia pomeridiana. Sulla costa soffierà Borino di mattina e di sera, brezza di giorno. Giornata ancora relativamente fresca