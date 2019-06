Pioggia, le previsioni per sabato 22 giugno 2019

sabato 22 giugno - Su pianura e costa variabilità con piogge sparse e locali temporali, alternati a fasi di tempo migliore; sui monti cielo in prevalenza nuvoloso con piogge più frequenti e temporali sparsi. Sulla costa saranno possibili schiarite anche ampie. Su tutta la regione non si esclude che qualche temporale possa essere forte.

domenica 23 giugno - In mattinata cielo in genere poco nuvoloso; dal pomeriggio variabilità con la possibilità di qualche locale rovescio o breve temporale, più probabili sulla fascia prealpina e zone orientali. Tempo più stabile in serata.

lunedì 24 giugno - Cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza.