Cielo sereno e Bora: le previsioni per venerdì 22 marzo 2019

venerdì 22 marzo - Cielo da sereno a poco nuvoloso per il passaggio di velature ad alta quota. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata specie di notte e di mattina. In pianura non si escludono locali gelate notturne ma anche temperature massime prossime ai 20 gradi.

sabato 23 marzo - Su tutta la regione cielo sereno. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Borino al mattino. Temperature massime in ulteriore aumento in pianura.

domenica 24 marzo - Cielo sereno al mattino; saranno possibili annuvolamenti dal pomeriggio a partire dai monti. Temperature diurne molto miti in pianura. Venti di brezza

Meteo Osmer