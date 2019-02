Soffierà Bora forte e fredda: le previsioni per sabato 23 febbraio 2019

sabato 23 febbraio - Cielo in genere sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura. Soffierà Bora forte e fredda sulla costa, moderata in pianura e vento da nord-est sostenuto anche sui monti. Temperature massime in netto calo.

domenica 24 febbraio - Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura in quota. Al mattino e in serata Bora moderata sulla costa. Vento da nord-est moderato anche sui monti.

lunedì 25 febbraio - Cielo in prevalenza sereno. Sulla costa al mattino soffierà Borino in attenuazione nelle ore centrali. Temperature massime in netto aumento.

Previsioni meteo Osmer