Cielo sereno o poco nuvoloso, Borino al mattino

martedì 23 gennaio - Cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla costa probabilmente soffierà Borino al mattino.

mercoledì 24 gennaio - Cielo in prevalenza sereno. Dal pomeriggio possibile nuvolosità sulla fascia prealpina. Nelle ore più fredde possibili foschie in pianura

giovedì 25 gennaio - Sui monti cielo variabile, con maggiore presenza di sole sulle zone interne ed in quota, specie al mattino, maggiore nuvolosità invece sulle Prealpi. Su pianura e costa da nuvoloso a coperto con probabili deboli piogge in serata sulla fascia orientale. Possibili foschie in pianura