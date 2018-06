Meteo Trieste: le previsioni per sabato 23 giugno 2018

sabato 23 giugno- Al mattino sereno e fresco con Borino sulla costa. In giornata cielo da variabile sui monti a poco nuvoloso in pianura e costa con venti di brezza. Sui monti non è esclusa qualche breve e locale pioggia pomeridiana al confine con il Cadore

domenica 24 giugno- Nuvolosità variabile con più nuvolosità verso sera. Nel pomeriggio probabile qualche isolata e breve pioggia sui monti e in seguito qualche rovescio in pianura. Sulla costa soffierà Borino di mattina e di sera, brezza di giorno. Giornata ancora relativamente fresca.

lunedì 25 giugno- Sui monti nuvolosità variabile e non è escluso qualche breve e locale rovescio pomeridiano. Su pianura e costa cielo poco nuvoloso. Sulla costa prevalenza di vento da nordest.