martedì 24 aprile - Su tutte le zone cielo variabile. Sulla zona montana probabili piogge sparse, in genere deboli o moderate, ma saranno possibili dei rovesci e forse qualche temporale anche in pianura, meno probabili ma non del tutto esclusi sulla costa.

mercoledì 25 aprile - Cielo in prevalenza poco nuvoloso su bassa pianura, costa e sulla fascia alpina più interna, variabile sull'alta pianura e fascia prealpina, dove seppure con bassa probabilità, sarà possibile qualche pioggia al pomeriggio. Sulla costa venti a regime di brezza.

giovedì 26 aprile - Cielo da poco nuvoloso a variabile, probabile peggioramento verso sera, a partire dalla zona montana con rovesci e temporali. Sulla costa vento da sud o sud-ovest moderato.