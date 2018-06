Meteo Trieste: le previsioni per domenica 24 giugno 2018

domenica 24 giugno- Al mattino cielo in genere poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento della nuvolosità, specie sui monti dove sarà probabile qualche isolata e breve pioggia; in seguito sarà possibile qualche rovescio o temporale anche in pianura. Sulla costa soffierà Borino di mattina e di sera, brezza di giorno. Giornata ancora relativamente fresca.

lunedì 25 giugno - Di notte e primo mattino cielo coperto e su pianura e costa saranno possibili piogge sparse e qualche temporale; poi miglioramento con cielo in genere poco nuvoloso. Nel pomeriggio in montagna sarà ancora possibile qualche rovescio o temporale locale. Sulla costa soffierà bora moderata in attenuazione nelle ore centrali.

martedì 26 giugno- Cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti. Sulla costa soffierà Borino di mattina e sera, brezza di giorno