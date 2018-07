Meteo Trieste: le previsioni per martedì 24 luglio 2018

martedì 24 luglio - Correnti settentrionali in quota interessano la regione e potrebbero favorire localmente l'instabilità pomeridiana, in un contesto però più stabile dei giorni scorsi.

mercoledì 25 luglio - Sulla costa cielo in prevalenza sereno, sulle altre zone in prevalenza poco nuvoloso. Non si esclude qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano.

giovedì 26 luglio - Al mattino bel tempo, in giornata variabilità con possibili rovesci o temporali sparsi. Temperature in lieve diminuzione.