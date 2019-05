Tempo stabile: le previsioni per venerdì 24 maggio 2019

venerdì 24 maggio - Cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti. Sulle Prealpi nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o temporale che poi potrà interessare anche qualche zona di pianura. Venti a regime di brezza. Di notte e al mattino possibili nebbie.

sabato 25 maggio - Al mattino cielo poco nuvoloso per velature. Nel pomeriggio poco nuvoloso su pianura e costa, variabile o nuvoloso sui monti. Nel pomeriggio in montagna saranno probabili rovesci e temporali, possibili poi localmente anche in pianura. Venti a regime di brezza.

domenica 26 maggio - Cielo in genere poco nuvoloso al mattino, variabile nel pomeriggio con venti a regime di brezza. Nel pomeriggio-sera sarà probabile qualche rovescio o temporale, specie sulle zone orientali e in montagna.

previsioni Osmer