Pioggia: le previsioni per sabato 24 novembre 2018

Sabato arriverà un fronte atlantico con Scirocco sull'alto Adriatico e correnti sostenute da sud-ovest in quota; tale fronte verso sera si sposterà in Slovenia. Domenica una vasta depressione mediterranea risalirà da sud e potrebbe arrivare fino alla nostra regione ma l'evoluzione non è certa.