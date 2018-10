Cielo sereno: le previsioni per mercoledì 24 ottobre 2018

mercoledì 24 ottobre Cielo sereno o poco nuvoloso per possibili velature. Sulla zona montana in quota, oltre i 1500-2000 m circa, soffierà vento forte da nord o nord-ovest, tuttavia anche nei fondovalle, specie in quelli più alti, saranno possibili raffiche localmente anche forti.

giovedì 25 ottobre Sulla zona montana poco nuvoloso; sulle altre zone cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino, poi in giornata sarà probabile maggiore nuvolosità sull'alta pianura orientale e sulle Prealpi Giulie, dove sarà possibile anche qualche debole pioggia. Sulla costa vento da sud debole o moderato.

venerdì 26 ottobre Cielo da nuvoloso a coperto con probabili piogge sparse in genere moderate, specie in serata, deboli sulla costa e zone occidentali. Sulla costa inizierà a soffiare vento da sud o sud-ovest, debole o moderato.