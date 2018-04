mercoledì 25 aprile- Cielo in prevalenza poco nuvoloso su bassa pianura, costa e sulle zone alpine più interne, variabile sull'alta pianura e sulla fascia prealpina, dove seppure con bassa probabilità, sarà possibile qualche debole pioggia al pomeriggio. Sulla costa venti a regime di brezza

giovedì 26 aprile- Su bassa pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, sull'alta pianura e zona montana in prevalenza poco nuvoloso al mattino, probabile aumento della nuvolosità al pomeriggio con piogge sparse, in genere moderate, ma sarà possibile anche qualche temporale che, in serata, potrebbe interessare forse anche la costa. Sulla costa vento da sud o sud-est da debole a moderato.

venerdì 27 aprile- Cielo da poco nuvoloso a variabile. Sulla costa al mattino probabilmente soffierà Bora moderata, in giornata venti a regime di brezza