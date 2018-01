Al mattino cielo variabile, nel pomeriggio possibili deboli piogge

giovedì 25 gennaio- Al mattino cielo variabile con foschie o nebbie in pianura. In giornata coperto ad est, nuvolosità variabile sulla fascia alpina più interna e a ovest, ma con tendenza al coperto. In serata possibili pioviggini o deboli piogge sparse sulle zone orientali con neve oltre gli 800-1000 m.

venerdì 26 gennaio - Cielo in prevalenza nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse più probabili sulla fascia orientale e sulle Prealpi. Deboli nevicate oltre i 1000 metri circa

sabato 27 gennaio - Sulla costa nuvolosità variabile, sulle zone più interne da nuvoloso a coperto con la possibilità di qualche locale debole precipitazione e neve oltre i 1200 m circa