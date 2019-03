Bora e pioggia: le previsioni per lunedì 25 marzo 2019

lunedì 25 marzo - Di primo mattino probabilmente cielo poco nuvoloso, in giornata variabile con piogge sparse e rovesci temporaleschi, specie nel pomeriggio-sera e sulla fascia orientale. Sui monti qualche nevicata oltre 1000 m circa. In serata soffierà vento da nord o nord-est da sostenuto a forte e Bora anche forte sulla costa e farà più freddo.

martedì 26 marzo - Cielo sereno o poco nuvoloso con vento sostenuto da nord o nord-est in quota, Bora sostenuta sulla costa. Farà più freddo soprattutto nelle ore notturne, con zero termico a 1200 m circa e possibili locali gelate anche in pianura, specie nelle zone riparate dal vento.

mercoledì 27 marzo - Al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata sereno o poco nuvoloso. Sulla costa soffierà Bora moderata, con raffiche anche sostenute nelle ore notturne, probabile ancora vento sostenuto da nord o nord-est anche in quota. Possibili locali gelate notturne anche in pianura.