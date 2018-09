Meteo Trieste: le previsioni per martedì 25 settembre 2018

martedì 25 settembre- Cielo in genere sereno o poco nuvoloso con aria secca nei bassi strati; possibile qualche annuvolamento locale in giornata, più probabile sulle zone di nord-est. Di notte farà relativamente freddo, specie in montagna, con probabili gelate nei fondovalle alpini; zero termico sui 1700 m. Sulla costa soffierà Bora da moderata a temporaneamente più sostenuta, in quota, sui monti moderato vento da nord-est

mercoledì 26 settembre- Cielo sereno su tutta la regione con temperature sotto la norma del periodo; sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta al mattino, in calo in giornata. Sui monti ad alta quota freddo al mattino, ben più mite dal pomeriggio; nelle valli possibili gelate notturne.

giovedì 27 settembre- Tempo stabile con cielo sereno. Sulla costa soffierà Borino al mattino, poi venti a regime di brezza. Temperature massime in aumento rispetto a mercoledì. Temperature molto miti in quota per la stagione.