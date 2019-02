Cielo variabile: le previsioni per martedì 26 febbraio 2019

martedì 26 febbraio - Cielo poco nuvoloso o temporaneamente variabile per la presenza di velature o stratificazioni nuvolose in quota. Temperature miti di giorno, soprattutto in pianura e a fondovalle, con zero termico a 3000 m circa. Di notte saranno possibili locali foschie sulla bassa pianura, mentre sui monti, in quota, sarà probabile vento moderato da nord.

mercoledì 27 febbraio - Cielo in prevalenza sereno con temperature miti, specie di giorno in pianura e a fondovalle. Sui monti, in quota, sarà probabile vento moderato da nord, mentre sulla bassa pianura saranno possibili locali foschie nelle ore notturne.

giovedì 28 febbraio - Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno sulla zona montana, poco nuvoloso sulle altre zone, con possibili foschie o locali nebbie. Zero termico ancora a 3000 metri m circa, con inversione termica nelle valli al mattino. Temperature miti di giorno, specie in pianura.