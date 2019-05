Nel pomeriggio probabili rovesci o temporali: le previsioni per domenica 26

domenica 26 maggio - Cielo in genere poco nuvoloso o variabile con venti deboli a regime di brezza. Possibile qualche isolato rovescio o temporale più probabile eventualmente nel pomeriggio sui monti e sulle zone orientali. In serata aumento della nuvolosità.

lunedì 27 maggio - Cielo coperto con piogge in genere abbondanti sulle Prealpi e sulla costa, moderate sulle Alpi, intermittenti in pianura dove al mattino potrebbe non piovere.

martedì 28 maggio - Nuvoloso o coperto con piogge in genere moderate e intermittenti su pianura e costa, più abbondanti e continue sui monti. Dalla sera e nella notte su mercoledì piogge intense e qualche temporale con Scirocco sulla costa.

meteo Osmer