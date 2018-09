Meteo Trieste: le previsioni per mercoledì 26 settembre 2018

mercoledì 26 settembre - In genere avremo cielo sereno o velato e temperature sotto la norma del periodo. Al mattino sulla costa soffierà Bora moderata, mentre nelle valli saranno probabili gelate notturne e inversioni termiche; temperature relativamente miti ad alta quota specie dal pomeriggio con zero termico a 3500 m.

giovedì 27 settembre - Cielo sereno, marcata escursione termica in pianura e nelle valli, con inversione termica di notte; temperature molto miti ad alta quota con zero termico a ben 4000 m.

venerdì 28 settembre - Bella giornata con cielo sereno e temperature massime ben oltre la norma stagionale, molto mite anche ad alta quota con zero termico a 4000 m! Condizioni particolarmente buone per la stagione in quota.