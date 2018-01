sabato 27 gennaio - Su pianura e costa cielo in prevalenza coperto con foschie o nebbie e forse qualche pioviggine locale. Sulle zone più interne da variabile a nuvoloso con tempo migliore in quota e sulle Alpi. Inversione termica sui monti con zero termico in risalita fino a 2500 metri.

domenica 28 gennaio - Sulle Alpi bel tempo. Sul resto della regione cielo nuvoloso al mattino, variabile o poco nuvoloso in giornata. Dalla sera nebbia. Zero termico a 2700 metri circa.

lunedì 29 gennaio - In montagna cielo sereno o poco nuvoloso con inversione termica e zero termico a 2700 metri. Su pianura e costa nebbia persistente che durante il giorno potrebbe alzarsi e formare nubi basse.