Meteo Trieste: le previsioni per mercoledì 27 giugno 2018

mercoledì 27 giugno - Al mattino cielo in genere sereno e farà ancora fresco; in giornata poco nuvoloso, variabile sui monti. Dal pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o temporale, più probabile sulla fascia prealpina ma possibile anche sulle altre zone. Sulla costa soffierà Bora moderata, sostituita dalla brezza di giorno sulla fascia lagunare. Tempo più stabile dalla sera.



giovedì 28 giungo - Sui monti cielo in genere coperto con qualche debole pioggia; su pianura e costa cielo coperto al mattino, da variabile a nuvoloso nel pomeriggio, anche su queste zone sarà possibile qualche debole pioggia. Temperature minime in aumento nelle valli e in pianura. In serata la possibilità di piogge sarà minore.



venerdì 29 giugno - Su pianura e costa cielo poco nuvoloso con temperature in aumento, sui monti cielo variabile con probabili piogge sparse dal pomeriggio sulle Alpi e locali rovesci o temporali sulle Prealpi. Venti di brezza sulla costa; non è escluso che verso sera qualche rovescio interessi anche la pianura