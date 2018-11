Cielo da nuvoloso a coperto: le previsioni per martedì 27 novembre 2018

martedì 27 novembre - Cielo da nuvoloso a coperto con schiarite dal tardo pomeriggio-sera, specie verso la costa. Sul Tarvisiano fino in mattinata sarà possibile qualche residua precipitazione molto debole. Sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta. Vento da nord-est moderato anche in quota.

mercoledì 28 novembre - Cielo da sereno a poco nuvoloso. Sulla costa soffierà Bora sostenuta. Vento da nordest moderato anche in quota. Possibili locali gelate in pianura.

giovedì 29 novembre - Bel tempo con cielo sereno salvo possibili nubi basse o nebbie a Tarvisio al mattino. Soffierà Bora sostenuta sulla costa, moderata in pianura. Temperature in diminuzione con gelate di notte in pianura e forse anche su qualche zona della costa.