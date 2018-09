Meteo Trieste: le previsioni per giovedì 27 settembre 2018

giovedì 27 settembre - Cielo sereno, marcata escursione termica in pianura e nelle valli, con inversione termica di notte; temperature molto miti ad alta quota con zero termico oltre i 4000 m. In pianura le temperature minime saranno ancora molto basse per il periodo.

venerdì 28 settembre - Cielo sereno con temperature in aumento e con massime che saranno oltre la norma del periodo. Zero termico a ben 4000 m di quota. Nella notte verso sabato possibile peggioramento.

sabato 29 settembre- Nella notte e di primo mattino possibile qualche breve pioggia locale. Al mattino miglioramento ad iniziare dai monti e in giornata avremo cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con Bora sostenuta sulla costa, moderata in pianura. Farà ben più fresco di venerdì con lo zero termico che scenderà a poco più di 2000 m di quota e con temperature più basse dalla sera e che in pianura scenderanno anche sotto i 10 gradi.