venerdì 29 gennaio- Cielo in genere poco nuvoloso. Gelate notturne sui monti con probabile ghiaccio al suolo; possibili locali gelate anche in pianura.

sabato 30 gennaio- Cielo in prevalenza nuvoloso con gelate notturne sui monti e in pianura. Saranno probabili deboli nevicate su tutta la zona montana e non si esclude qualche debole precipitazione locale anche su pianura e costa. Possibile formazione di ghiaccio al suolo.

domenica 31 gennaio - Cielo poco nuvoloso sulle Alpi, variabile su pianura e costa, nuvoloso ad est con foschie. Marcata inversione termica nelle valli con gelate notturne anche in pianura