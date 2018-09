Meteo Trieste: le previsioni per venerdì 28 settembre 2018

venerdì 28 settembre - Cielo sereno con temperature in aumento e con massime che saranno oltre la norma del periodo. Zero termico a ben 4000 m di quota. Sulla costa, di notte e al mattino soffierà Bora moderata. Dalla sera probabili annuvolamenti a partire dalle Alpi e nella notte verso sabato avremo cielo in genere nuvoloso.

sabato 29 settembre - Nella notte e di primo mattino cielo nuvoloso con la possibilità di qualche debole pioggia; in mattinata miglioramento e in giornata prevarrà cielo sereno o poco nuvoloso con Bora da moderata a sostenuta sulla costa. Dal pomeriggio, sulle Prealpi Carniche al confine col Cadore, possibile maggiore nuvolosità e qualche debole pioggia.

domenica 30 settembre- Bel tempo ma farà piuttosto fresco, specie di notte; sulla costa soffierà Bora moderata.