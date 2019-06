Caldo e Borino sulla costa: le previsioni per sabato 29 giugno 2019

sabato 29 giugno - Sui monti cielo in genere sereno o poco nuvoloso, su pianura e costa cielo in prevalenza sereno con possibile nuvolosità di primo mattino ad ovest. Sulla costa soffierà Borino che tenderà a girare di brezza nel pomeriggio. Temperature in ulteriore leggera diminuzione e atmosfera relativamente secca.

domenica 30 giugno - Bel tempo con cielo sereno e venti di brezza sulla costa. Giornata calda specie di pomeriggio in pianura.

lunedì 1 luglio - Cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio sera per qualche velatura in quota. Caldo un po' più afoso in pianura di pomeriggio mentre sulla costa la brezza mitigherà la calura.