Meteo Trieste: le previsioni per venerdì 3 agosto 2018

venerdì 3 agosto- Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, variabile sulla zona montana. Possibili locali temporali, specie al pomeriggio-sera. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata al mattino, che dovrebbe permanere anche se attenuata per tutto il giorno a Trieste, probabilmente invece sarà sostituita in giornata dai venti di brezza a ovest. Farà sempre caldo ma l'atmosfera, nei bassi strati, dovrebbe essere un po' più secca.

sabato 4 agosto- Cielo sereno o poco nuvoloso. Seppure con minore probabilità rispetto ai giorni precedenti, saranno comunque possibili locali temporali al pomeriggio-sera. Al mattino soffierà Borino, specie sulla costa e zone orientali, in giornata venti a regime di brezza. Farà caldo, ma probabilmente sarà abbastanza secco

domenica 5 agosto- Cielo sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio possibili locali temporali sulla zona montana, che potrebbero poi interessare in serata anche le altre zone. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà lieve Borino al mattino, brezza invece durante il giorno. Temperature sopra la media.