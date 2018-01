mercoledì 03 gennaio - Cielo da variabile a nuvoloso; nel pomeriggio possibile qualche breve e debole pioggia sparsa su pianura e costa e qualche debole nevicata in montagna oltre i 500 m circa. In serata sereno. Sulla costa soffierà vento moderato prima di Libeccio, poi da nord. Vento sostenuto anche in quota. Di notte possibili locali nebbie in pianura.

giovedì 04 gennaio - Nuvolosità variabile con la possibilità di qualche debole nevicata sulle Alpi. Di notte possibili foschie o nebbie in pianura.

venerdì 05 gennaio - Tempo umido con cielo nuvoloso o coperto si bassa pianura e costa, variabile o nuvoloso in montagna. Sulle zone orientali possibili deboli precipitazioni. Zero termico a 2500 metri circa con inversioni al mattino.