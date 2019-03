Tempo stabile: le previsioni per domenica 3 marzo 2019

domenica 3 marzo - Cielo da poco nuvoloso a variabile; su pianura, costa e sul mare sarà possibile la formazione di foschie e nebbie nelle ore notturne. Zero termico intorno a 2000 m circa, con inversione termica nelle ore notturne.

lunedì 4 marzo - Al mattino cielo variabile, poi sarà probabile un aumento della nuvolosità. Verso sera sulla zona montana piogge in genere moderate e nevicate oltre i 1000-1200 m circa, mentre su pianura e costa in serata la possibilità di piogge sparse in genere deboli, sarà decisamente più bassa e saranno possibili foschie o nebbie nelle ore notturne.

martedì 5 marzo - Cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa sarà probabile cielo variabile, con possibile formazione di foschie o nebbie, specie nelle ore notturne.