Meteo Trieste: le previsioni per giovedì 30 agosto 2018

giovedì 30 agosto- Di prima mattina poco nuvoloso. In giornata nuvolosità variabile con qualche temporale dal pomeriggio sui monti, possibile poi anche su qualche zona della pianura, non escluso dalla sera anche sulla costa. Venti di brezza, in serata probabile Bora moderata sulla costa.

venerdì 31 agosto- Di notte e prima mattina possibile qualche isolato temporale specie sulla costa, dove soffierà Bora moderata. In giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso con venti di brezza ma sui monti, dal pomeriggio, variabilità con qualche locale rovescio o temporale. Dalla tarda serata saranno possibili rovesci e temporali sparsi.

sabato 1 settembre- Previsione incerta. Probabilmente avremo cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse, localmente anche abbondanti e temporalesche. Bora sulla costa.