venerdì 30 marzo - Nella notte piogge abbondanti, intense sulle Prealpi Giulie, in giornata tempo instabile con cielo nuvoloso e piogge intermittenti in genere moderate, ma con possibili temporali. Verso sera nuova intensificazione delle piogge, specie sulle Prealpi Giulie, con nevicate anche abbondanti oltre i 1500-1700 m. In serata sulla costa soffierà Scirocco sostenuto, con possibili mareggiate e acqua alta.

sabato 31 marzo - Nella notte e fino al primo mattino piogge abbondanti, intense sulle Prealpi Giulie, in giornata nuvolosità variabile con piogge residue in genere moderate, ma con possibili temporali. Nevicate anche abbondanti oltre i 1500-1700 m. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest moderato, in attenuazione nel pomeriggio.

domenica 1 aprile- Al mattino possibile cielo nuvoloso, in giornata variabile. Nel pomeriggio, seppure con bassa probabilità, sarà possibile qualche locale ed isolato rovescio temporalesco. Zero termico a 1500 m circa.