Meteo Trieste: le previsioni per venerdì 31 agosto 2018

venerdì 31 agosto- In mattinata nuvolosità variabile, più consistente in genere sui monti, dove sarà più probabile qualche pioggia; sulla costa soffierà Bora moderata. A metà giornata e nel pomeriggio tempo in genere migliore con cielo poco nuvoloso o velato su pianura e costa, venti di brezza, cielo variabile sui monti. Dalla sera sarà invece probabile un marcato peggioramento con temporali sparsi.

sabato 1 settembre- Tempo instabile con prevalenza di cielo nuvoloso e piogge in genere abbondanti e temporali sparsi alternati a qualche breve fase di tempo migliore, più probabile sulla costa. Su tutte le zone sarà anche possibile qualche pioggia intensa e qualche temporale forte.

domenica 2 settembre- Previsione incerta. Nuvolosità variabile, probabilmente più persistente sulle Alpi e meno sulla costa. Su tutte le zone saranno ancora probabili delle piogge e qualche temporale, ma anche delle schiarite, specie sulla costa.